Учёные обнаружили смертельную диету древних людей

Во время раскопок останки находились в сгорбленной позе, так, будто женщина притянула ноги к животу. Однако учёных больше всего заинтересовало не это.

Они заметили, что зубы женщины были сильно изношены. Исследователи пришли к выводу, что она в своё время подхватила смертельную зубную инфекцию.

Причиной тому мог стать рацион человека. Во времена, когда женщина была жива, люди только начинали употреблять зерно. Еда была очень жёсткой и могла медленно разрушать зубы.

Учёные пока не уверены, что именно зубная инфекция была причиной смерти женщины, но признаки указывают на это.