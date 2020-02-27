Учёные обнаружили способ продлить жизнь

Исследователи заявили, что удержание давления на отметке до 120 мм может увеличить срок жизни. Конечный результат зависит от возраста, в котором люди начали контролировать артериальное давление.

Учёные увидели это, наблюдая более 9000 человек старше 50 лет. Все они имели высокое систолическое давление от 130 до 180 мм рт. ст. Участников исследования разделили на две группы, каждая из которых получала антигипертензивную терапию. У пациентов в первой группе давление удерживали на отметке в 120 мм, а у пациентов второй — на отметке в 140 мм. Как оказалось, первый вариант эффективнее.