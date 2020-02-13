Учёные обнаружили способ заставить людей работать больше за меньшую зарплату

Как показало исследование учёных, иногда люди работают гораздо лучше при зарплате ниже рыночной, чем сотрудники на тех же позициях с более высокой оплатой труда. Феномен объясняется несколькими факторами.

Во-первых, зарплата ниже рыночной отсеивает кандидатов, для которых важны только деньги. Во-вторых, сотрудники с более низкой оплатой труда чувствуют, что идут на жертвы ради блага компании. В-третьих, небольшая зарплата может помочь сотрудниками сплотиться.

На основании этого издание Inc.com составило правила, которые помогут заставить сотрудников работать эффективнее за меньшую зарплату. Нужно: