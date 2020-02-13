Наука и технологии
Вчера 21:14
Учёные обнаружили способ заставить людей работать больше за меньшую зарплату
Порой деньги — не главное
Учёные из университетов Иллинойса и Орегона обнаружили способ заставить людей работать больше за меньшую зарплату. На готовность работников трудиться влияют несколько факторов.
Как показало исследование учёных, иногда люди работают гораздо лучше при зарплате ниже рыночной, чем сотрудники на тех же позициях с более высокой оплатой труда. Феномен объясняется несколькими факторами.
Во-первых, зарплата ниже рыночной отсеивает кандидатов, для которых важны только деньги. Во-вторых, сотрудники с более низкой оплатой труда чувствуют, что идут на жертвы ради блага компании. В-третьих, небольшая зарплата может помочь сотрудниками сплотиться.
На основании этого издание Inc.com составило правила, которые помогут заставить сотрудников работать эффективнее за меньшую зарплату. Нужно:
- ясно показывать работникам, что компания приносит пользу обществу;
- обеспечить прозрачность зарплат, то есть каждый должен знать, сколько зарабатывает его коллега;
- не предоставлять слишком высокую зарплату главе компании;
- обеспечить покрытие зарплатой основных потребностей сотрудников.