Учёные обнаружили среди животных промежуточного переносчика коронавируса

Исследователи предположили, что промежуточными переносчиками коронавируса могут быть панголины — млекопитающие, которые обитают в Юго-Восточной Азии и Африке. Свидетельством тому стали результаты молекулярно-биологического анализ генома животного. В 70% случаев он дал положительный результат на бетакоронавирус. Учёные также смогли выделить вирус и изучить его структуру. Как оказалось, штамм коронавируса в организме панголинов на 99% совпадает с обнаруженным у людей.

Исследователи надеются, что их работа заставит людей задуматься об опасности контактов с дикими животными.