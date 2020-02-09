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Учёные обнаружили среди животных промежуточного переносчика коронавируса
Это необычный зверёк
Китайские учёные проанализировали геномы диких животных и обнаружили среди последних промежуточного переносчика коронавируса, вспышка которого началась в Китае в прошедшем декабре. На сегодня болезнь, вызываемая вирусом, унесла жизни более 800 человек.
Исследователи предположили, что промежуточными переносчиками коронавируса могут быть панголины — млекопитающие, которые обитают в Юго-Восточной Азии и Африке. Свидетельством тому стали результаты молекулярно-биологического анализ генома животного. В 70% случаев он дал положительный результат на бетакоронавирус. Учёные также смогли выделить вирус и изучить его структуру. Как оказалось, штамм коронавируса в организме панголинов на 99% совпадает с обнаруженным у людей.
Исследователи надеются, что их работа заставит людей задуматься об опасности контактов с дикими животными.