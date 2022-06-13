Учёные обнаружили странные звёздотрясения

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Учёные обнаружили странные звёздотрясенияОни изменяют форму звезды
Учёные обнаружили, что звёзды переживают «землетрясения», подобные тем, что происходят на Земле. Иногда это даже заставляет звёзды менять форму.
Эти звёздотрясения были обнаружены у тысяч звёзд космическим телескопом Gaia Европейского космического агентства под руководством учёных из Кембриджского университета.
Ранее Gaia уже фиксировал радиальные колебания, которые заставляют звёзды периодически набухать и сжиматься, сохраняя при этом свою сферическую форму. Но теперь телескоп «увидел» другие вибрации, которые астрономы описали как «похожие на крупномасштабные цунами». Эти нерадиальные колебания изменяют общую форму звезды, и их труднее обнаружить.
«Звездотрясения рассказывают многое о звёздах, особенно об их внутренней работе. Gaia открывает золотую жилу для "астросейсмологии" массивных звёзд», — отметили учёные.