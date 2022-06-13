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Учёные обнаружили странные звёздотрясения

Они изменяют форму звезды
Учёные обнаружили, что звёзды переживают «землетрясения», подобные тем, что происходят на Земле. Иногда это даже заставляет звёзды менять форму.
Учёные обнаружили странные звёздотрясения

Эти звёздотрясения были обнаружены у тысяч звёзд космическим телескопом Gaia Европейского космического агентства под руководством учёных из Кембриджского университета.

Ранее Gaia уже фиксировал радиальные колебания, которые заставляют звёзды периодически набухать и сжиматься, сохраняя при этом свою сферическую форму. Но теперь телескоп «увидел» другие вибрации, которые астрономы описали как «похожие на крупномасштабные цунами». Эти нерадиальные колебания изменяют общую форму звезды, и их труднее обнаружить.

«Звездотрясения рассказывают многое о звёздах, особенно об их внутренней работе. Gaia открывает золотую жилу для "астросейсмологии" массивных звёзд», — отметили учёные.

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