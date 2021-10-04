Учёные обнаружили связь между бактериями ротовой полости и раком кишечника

Авторы работы, о которой кратко рассказывает Naked Science, увидели, что бактерии Fusobacterium nucleatum распространены в опухолевой ткани. Эти бактерии особенно часто встречаются в ротовой полости. Они преобладают среди остальных видов бактерий зубного налета.

Учёные обнаружили Fusobacterium nucleatum у 72-92% пациентов с раком. Авторы пришли к выводу, что эти бактерии связаны с патогенезом рака кишечника. Учёные советуют медикам назначать пациентам скрининг на бактерии полости рта — его результаты могут повлиять на выбор лечения.

«Мы наблюдали более особую распространённость Fusobacteriales у пациентов с микросателлитными нестабильными опухолями. Высокие уровни Fusobacteriales были связаны с плохим прогнозом именно в подгруппе пациентов с мезенхимальными опухолями, но не с другими молекулярными подтипами», — отметили исследователи.