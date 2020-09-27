Учёные обнаружили связь ожирения с отклонениями в мозге

Исследователи, о работе которых кратко пишет «Популярная механика», провели эксперименты с участием 30 человек в возрасте от 18 до 60 лет. Половина из них имела избыточный вес. Учёные использовали транскраниальную магнитную стимуляцию — метод для неинвазивной стимуляции коры головного мозга при помощи коротких магнитных импульсов. Исследователи воздействовали на двигательную кору головного мозга испытуемых.

В итоге оказалось, что у людей с ожирением была снижена нейропластичность.

«...Мы впервые показали, что ожирение ведет к ослаблению функции мозга, и это является ещё одним аргументом в пользу борьбы с эпидемией излишнего веса», — отметил один из авторов исследования.