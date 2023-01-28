Учёные обнаружили у аристократки 17 века хитрый секрет сохранения зубов

Тело Анны д'Алегри, умершей в 1619 году, было обнаружено во время археологических раскопок на северо-западе Франции в 1988 году. Её скелет и зубы сохранились на удивление хорошо. В то время археологи заметили, что у тела был зубной протез, но у них не было передовых инструментов сканирования, чтобы узнать больше об этом.

Теперь группа археологов и стоматологов установила, что д'Алегри страдала пародонтитом, из-за которого её зубы расшатывались. Однако дама придумала использовать золотую проволоку для скрепления зубов. У неё также был искусственный зуб из слоновой кости.

Как говорят учёные, эта изысканная стоматологическая работа только «ухудшила ситуацию». Золотые проволоки нужно было многократно затягивать, что ещё больше дестабилизировало соседние зубы.