Учёные обнаружили у бактерий злобное поведение

Исследователи изучали то, как бактерии «чувствуют» свою численность, чтобы регулировать экспрессию определённых генов. При этом обнаружился любопытный механизм.

Дело в том, что бактерии используют ферменты, которые помогают расщеплять источники пищи на нутриенты. Когда некоторые бактерии потребляют нутриенты, не производя при этом ферменты, таких «читеров» могут наказать остальные, даже если пострадает вся колония.

Таким образом бактерии избавляются от «мошеннических» штаммов, которые не производят общественные блага, но извлекают из них выгоду.