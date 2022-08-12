Учёные обнаружили у черники и чёрной смородины противовирусный эффект. Они удивлены

В исследовании использовались вирусы герпеса и кори, модифицированные таким образом, что инфицированные клетки флуоресцируют зелёным цветом. Таким образом, вещества, противодействующие заражению вирусами, заставляли меньше клеток светиться зелёным в ультрафиолетовом свете.

Собранные данные показали, что смесь экстрактов чёрной смородины и черники с высоким содержанием антоцианов (Healthberry 865) и соответствующие им индивидуальные экстракты обладают противовирусными свойствами in vitro (в пробирке) в отношении вирусов кори и герпеса. Учёные признались, что для них это стало неожиданностью.