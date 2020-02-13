Учёные обнаружили у динозавра редкую человеческую форму рака

Исследователи изучили 11 фрагментов хвоста гадрозавра с помощью компьютерной томографии. По оценкам учёных, динозавр жил 66 млн лет назад. В его костях авторы работы нашли патологии, которые никогда не обнаруживались у динозавров. Речь идёт о больших полостях, образованных опухолями от гистиоцитоза из клеток Лангерганса.

Данное заболевание формально не относится к онкологическим, но наиболее серьёзные его формы способны протекать как рак. Чаще всего оно поражает детей. Стоит отметить, что это не первый раз, когда гистиоцитоз из клеток Лангерганса был обнаружен у других видов. Предыдущие исследования описывали аналогичную патологию у тигров и тупайи — небольших плацентарных млекопитающих.