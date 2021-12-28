Наука и технологии
Сегодня в 12:09
1 мин.

Учёные обнаружили у хомяков пристрастие к алкоголю

Однако животные почти не пьянеют
Учёные рассказали, что хомяки — одни из главных любителей алкоголя в царстве животных. Эти мелкие грызуны могут выпить до 18 граммов этанола в день, что эквивалентно полутора литрам ликёра Everclear, выпитым человеком. При этом хомяки почти не пьянеют!
Учёные обнаружили у хомяков пристрастие к алкоголю

Учёные пытались оценить опьянение хомяков визуально. Они использовали шкалу колебаний от одного до четырёх баллов. То есть исследователи смотрели, качаются ли на ходу грызуны. Четыре балла означало, что хомяк упал на бок от опьянения и не шевелится. Оказалось, что хомяки не набирали более 0,5 балла даже при очень больших дозах алкоголя (0 баллов — отсутствие видимых признаков опьянения). Сбить с ног животных удалось, только после введения этанола в брюшко.

Скорее всего, такая толерантность хомяков к алкоголю объясняется тем, что они собирают в своих норах запасы фруктов и семян, которые могут бродить. Этими запасами грызуны питаются долго, поэтому их организм приспособился к большому количеству этанола. Теперь печень хомяков намного лучше, чем у людей, перерабатывает спирт.

Источник: The Atlantic
Новости партнеров
Новости партнеров