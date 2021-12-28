Учёные обнаружили у хомяков пристрастие к алкоголю

Учёные пытались оценить опьянение хомяков визуально. Они использовали шкалу колебаний от одного до четырёх баллов. То есть исследователи смотрели, качаются ли на ходу грызуны. Четыре балла означало, что хомяк упал на бок от опьянения и не шевелится. Оказалось, что хомяки не набирали более 0,5 балла даже при очень больших дозах алкоголя (0 баллов — отсутствие видимых признаков опьянения). Сбить с ног животных удалось, только после введения этанола в брюшко.

Скорее всего, такая толерантность хомяков к алкоголю объясняется тем, что они собирают в своих норах запасы фруктов и семян, которые могут бродить. Этими запасами грызуны питаются долго, поэтому их организм приспособился к большому количеству этанола. Теперь печень хомяков намного лучше, чем у людей, перерабатывает спирт.