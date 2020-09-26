Учёные обнаружили у кошек способность подражать людям

Как отметил один из исследователей, люди часто думают, что коты — одиночки и антисоциальные животные. Однако исследование подкрепляет идею, что кошки наблюдают за людьми и даже чему-то от них учатся.

Этолог Клаудия Фугацца (Claudia Fugazza) изучала поведение собак почти десять лет через приём дрессировки «Делай, как я». При таком методе животное повторяет действия за человеком. Однажды знакомая Клаудии рассказала, что может проделывать такое со своей кошкой. Тогда этолог решила понаблюдать за животным.

Эксперимент показал, что кошка может повторять движения своей хозяйки в более чем 81% случаев. Как отметила Клаудия, пока способность подражать человеку доказали только у дельфинов, попугаев, обезьян и косаток. Но теперь оказалось, что кошки могут делать так же.

Некоторые этологи, впрочем, скептически отнеслись к эксперименту. Как выразился один из них: «Мы можем обучить медведей ездить на мотоциклах, но это не значит, что медведи сами по себе ездят на мотоциклах».