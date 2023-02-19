Учёные обнаружили у психопатов таинственное эволюционное преимущество

Оказывается, есть доказательства того, что психопатическое поведение, по крайней мере, в некоторых контекстах, является эволюционным преимуществом.

Доверие и благонадёжность — важные элементы истории социальной эволюции человека. Самые успешные люди, с точки зрения эволюции, — это те, кого считают заслуживающими доверия или надёжными. Это поощряет сотрудничество, которое помогло людям разрабатывать инструменты, строить города и распространяться по всему миру.

Но как только наши социальные группы стали слишком большими, чтобы знать каждого по отдельности, нам нужно было найти способы гарантировать, что люди, с которыми мы встречаемся, будут склонны к сотрудничеству. Незнакомец должен убедить вас, что не причинит вреда. При этом он, конечно, может обмануть, притворившись тем, кому можно доверять.

Такие мошенники, получат преимущество: у них будет больше еды и других ресурсов. С точки зрения такой стратегии быть психопатом выгодно. Даже удивительно, что психопатов не так много в обществе. Но зато они занимают непропорционально большое количество влиятельных должностей.