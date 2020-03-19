Учёные обнаружили увеличение количества паразитов в рыбе для суши

Если сравнивать с началом 70-х, то паразитические черви из рода Anisakis стали встречаться в рыбе почти в триста раз чаще. Учёные считают, что популяция этих паразитов резко выросла по причине того, что восстановилась численность некоторых видов морских млекопитающих.

Дело в том, что личинки червей часто проникают в тела тех морских животных, которые являются пищей для конечных хозяев паразитов. Для Anisakis главной целью таким образом являются киты и дельфины. Однако проблема в том, что пока черви пережидают время в рыбах, последних вылавливают люди. Из-за этого возникает угроза для здоровья любителей суши и других блюд из сырого мяса морских животных.