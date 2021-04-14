Учёные обнаружили влияние марихуаны на зрение

Учёные рассказали, что употребление марихуаны влияет на остроту зрения, чувствительность к контрасту, способность фокусироваться и другие зрительные функции. Исследователи поняли это, проверив 31 добровольца. Все они регулярно употребляли марихуану. Оказалось, что под воздействием наркотика острота зрения, как и другие зрительные показатели, падает. При это многие добровольцы не осознали, что стали видеть хуже.

Учёные считают, что марихуана влияет на зрительную кору головного мозга, а также имеет обезболивающий эффект, снижающий чувствительность роговицы. В итоге частота моргания снижается, слёзная плёнка иссушается, и нарушается преломление света.