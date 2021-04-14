Наука и технологии
Сегодня в 20:36
Учёные обнаружили влияние марихуаны на зрение
Острота зрения снижается
Испанские учёные обнаружили, что потребление марихуаны ухудшает зрение. По крайней мере на период, когда человек находится под влиянием наркотика. Это может обернуться несчастьем, если, например, человек в таком состоянии сядет за руль.
Учёные рассказали, что употребление марихуаны влияет на остроту зрения, чувствительность к контрасту, способность фокусироваться и другие зрительные функции. Исследователи поняли это, проверив 31 добровольца. Все они регулярно употребляли марихуану. Оказалось, что под воздействием наркотика острота зрения, как и другие зрительные показатели, падает. При это многие добровольцы не осознали, что стали видеть хуже.
Учёные считают, что марихуана влияет на зрительную кору головного мозга, а также имеет обезболивающий эффект, снижающий чувствительность роговицы. В итоге частота моргания снижается, слёзная плёнка иссушается, и нарушается преломление света.