Учёные обнаружили вред химиотерапии для будущих поколений

Учёные наблюдали у самцов крыс, получавших препарат ифосфамид в подростковом возрасте, нехорошие эффекты наследственного характера. У их потомства был повышен риск заболеваемости. «Результаты показывают, что если пациент получает химиотерапию, а затем у него появляются дети, то их внуки и даже правнуки могут иметь повышенную восприимчивость к заболеваниям из-за того, что их предки подвергались химиотерапии», — пояснили исследователи.

Они подчеркнули, что эти результаты не должны отговаривать больных раком от проведения химиотерапии, поскольку она может быть очень эффективным методом лечения. Исследователи рекомендуют онкологическим больным, которые планируют иметь детей в дальнейшем, принимать меры предосторожности, например замораживать сперму или яйцеклетку перед химиотерапией.