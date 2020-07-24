Учёные обнаружили вымершего голубя-гиганта

Найденные кости показали, что в длину птицы достигали более полуметра. Новый вид назвали Tongoenas burleyi. Эти голуби обитали на деревьях и ели фрукты, иногда заглатывая их целиком. Учёные считают, что голуби исчезли из-за заселения тихоокеанских островов Тонга полинезийцами. Люди охотились на птиц. Доказательства этому тоже нашлись: в местах археологических раскопок были расколотые и обугленные голубиные кости.

Исследователи называют Tongoenas burleyi одним из самых больших голубей в истории. Из современных видов только венценосные голуби из Новой Гвинеи могут достигать более крупных размеров.

Tongoenas burleyi исчезли около 2850–2700 лет назад.