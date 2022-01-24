Учёные обнаружили загадочные частицы в первые мгновения жизни Вселенной

Почти сразу после Большого взрыва плазма успела остыть и образовались протоны и нейтроны, из которых состоит материя. Частицы в кварк-глюонной плазме столкнулись, «слиплись», а затем снова разошлись в различных конфигурациях. Одной из таких конфигураций стали частицы «X».

В коллайдере их наблюдали в слишком коротких промежуток времени — этого было недостаточно, чтобы их толком исследовать. Поэтому X-частицы оказались одними из самых загадочных.

В 2018 году на БАК столкнули положительно заряженные атомы свинца. Из-за этого образовалось множество частиц, и учёные получили колоссальный объём данных. Недавно исследователи проанализировали их с помощью программного обеспечения и обнаружили около 100 частиц «X». Учёные отметили, что это было почти немыслимо для них.

Теперь им должно быть легче обнаруживать новые такие частицы, а значит и изучать их.