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Учёные обнаружили загадочные частицы в первые мгновения жизни Вселенной

Частицы «X»
Учёные считают, что в первые мгновения после Большого взрыва вещество Вселенной находилось в состоянии кварк-глюонной плазмы. Эту плазму, которую ещё называют кварковым супом, научились воссоздавать на Большом адронном коллайдере. Теперь исследователям удалось удалось выделить там 100 загадочных частиц, известных как Х-частицы.
Учёные обнаружили загадочные частицы в первые мгновения жизни Вселенной

Почти сразу после Большого взрыва плазма успела остыть и образовались протоны и нейтроны, из которых состоит материя. Частицы в кварк-глюонной плазме столкнулись, «слиплись», а затем снова разошлись в различных конфигурациях. Одной из таких конфигураций стали частицы «X».

В коллайдере их наблюдали в слишком коротких промежуток времени — этого было недостаточно, чтобы их толком исследовать. Поэтому X-частицы оказались одними из самых загадочных.

В 2018 году на БАК столкнули положительно заряженные атомы свинца. Из-за этого образовалось множество частиц, и учёные получили колоссальный объём данных. Недавно исследователи проанализировали их с помощью программного обеспечения и обнаружили около 100 частиц «X». Учёные отметили, что это было почти немыслимо для них.

Теперь им должно быть легче обнаруживать новые такие частицы, а значит и изучать их.

Источник: Science Alert
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