Учёные обнаружили загадочный вирус с неизвестными генами

Вирус нашли в искусственном озере Пампулья в городе Белу-Оризонти. Назвали его Yaravirus brasiliensis в честь водяной нимфы Яры из мифологии народов Южной Америки.

Исследователи считают, что столкнулись либо с первым представителем неизвестной изолированной группы вирусов, либо с отдалённым видом гигантского вируса, который стал меньше в ходе эволюции.

Геном нового вируса состоит из 68 генов, которым нет аналогов ни у одного известного организма. Сам Yaravirus brasiliensis паразитирует на амёбах.

«Количество неизвестных белков, составляющих яравирус, отражает изменчивость в мире вирусов и показывает, как много новых вирусных геномов ещё предстоит открыть», — говорят учёные.