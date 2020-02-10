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Учёные обнаружили загадочный вирус с неизвестными генами
Это может быть представитель новой группы
Учёные обнаружил в Бразилии загадочный вирус, ДНК которого на 90% состоит из неизвестных науке генов. Это может стать первым известным случаем ранее не идентифицированной изолированной группы вирусов.
Вирус нашли в искусственном озере Пампулья в городе Белу-Оризонти. Назвали его Yaravirus brasiliensis в честь водяной нимфы Яры из мифологии народов Южной Америки.
Исследователи считают, что столкнулись либо с первым представителем неизвестной изолированной группы вирусов, либо с отдалённым видом гигантского вируса, который стал меньше в ходе эволюции.
Геном нового вируса состоит из 68 генов, которым нет аналогов ни у одного известного организма. Сам Yaravirus brasiliensis паразитирует на амёбах.
«Количество неизвестных белков, составляющих яравирус, отражает изменчивость в мире вирусов и показывает, как много новых вирусных геномов ещё предстоит открыть», — говорят учёные.