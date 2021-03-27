Учёные обновили список потенциально опасных астероидов

Астероид Апофис открыли в 2004 году. Учёные сочли, что в 2029 году астероид пролетит настолько близко от Земли, что может даже столкнуться с планетой. Чуть позже эту вероятность опровергли. Сближения Апофиса с Землёй учёные ждали в 2036 и 2068 году.

Недавно Апофис пролетел мимо Земли (но недостаточно близко). Учёные смогли хорошо понаблюдать за небесным телом. В итоге они пришли к выводу, что траектория Апофиса не позволит ему столкнуться с Землёй в 2068 году и в течение как минимум следующих 100 лет. То есть астероид признали неопасным.