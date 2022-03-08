Учёные обратили старение вспять у мышей

Исследователи увидели, что ткани в почках и коже мышей «омолодились». Это означает, что экспрессия генов, вызывающих воспаление, гибель клеток и реакцию на стресс, у животных была снижена. Кожа стала даже больше разрастаться. Это противоположно тому, что обычно происходит в пожилом возрасте. Кроме того, эпигенетические часы мышей, совокупность эпигенетических меток ДНК, позволяющая определить биологический возраст ткани, клетки или органа, немного «вернулись вспять».

Исследование проводилось только на животных, но такой метод кажется безопасным и эффективным в долгосрочной перспективе и может, гипотетически, однажды помочь людям предотвратить некоторые из худших последствий старения.