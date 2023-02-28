Учёные: обрушение ледяного щита на обоих полюсах начнётся раньше, чем мы ожидали

Глобальный уровень моря уже поднялся в среднем примерно на 20 сантиметров за последнее столетие. Учёные отметили, что для сотен миллионов людей, живущих в малых островных развивающихся государствах и прибрежных районах по всему миру, повышение уровня моря является большой проблемой.

Исследователи также говорят, что переломный момент приближается быстрее, чем ожидалось. «Компьютерные модели, имитирующие динамику ледяных щитов в Гренландии и Антарктиде, часто не учитывают тот факт, что таяние повлияет на океанские процессы, которые, в свою очередь, могут отразиться на ледяном щите и атмосфере», — пояснили учёные.

Они предполагают, что этот необратимый процесс может начаться уже при потеплении на 1,8 °C. Модель показала, что мы можем избежать этого быстрого повышения уровня моря только при сдерживании роста температуры ниже 1,5 °C.