Учёные обвинили бактерии в падении древних цивилизаций

Тогда Древнее царство Египта и Аккадская империя рухнули, а на Древнем Ближнем Востоке и в регионах Эгейского моря разразился общественный кризис, проявившийся в сокращении населения, разрушениях и значительных культурных изменениях. Одной из причин этого называли изменение климата, но теперь учёные нашли ещё одну.

В останках, раскопанных в древнем захоронении на Крите, исследователи обнаружили генетические доказательства наличия бактерий, ответственных за два самых серьёзных заболевания в истории — брюшной тиф и чуму.

По словам исследователей, эти заболевания нельзя сбрасывать со счетов как фактор, способствующий социальным изменениям. Хотя маловероятно, что патогены были единственными виновниками катастроф, инфекционные заболевания следует рассматривать как дополнительный фактор, возможно, во взаимодействии с климатом и миграцией.