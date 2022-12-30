Учёные обвинили храп и бессонницу в нарушении зрения

Глаукома, как правило, развивается из-за повышенного внутриглазного давления. Учёные изучили данные 409 тысяч пациентов в возрасте от 40 до 69 лет из Британского биобанка, оценив продолжительность их сна. Нормальной считалась продолжительность от семи до менее девяти часов в день.

За 10,5 лет наблюдения было зафиксировано 8690 случаев глаукомы. Чаще всего у мужчин, у людей с гипертонией, диабетом и курящих. А вот недостаточный или избыточный сон повышали риск глаукомы на 8%, бессонница — на 12%, храп — на 4%, частая дневная сонливость — на 20%.