Наука и технологии
Сегодня 16:17
Учёные обвинили российских бизнесменов в авторитарном стиле управления
Россияне так и не научились выражать несогласие с руководством
Учёные из Университета Северной Дакоты (США) и НИУ ВШЭ заявили, что российские компании придерживаются авторитарного стиля управления. Из-за этого работники испытывают стресс и не могут найти баланс между семьёй и работой.
Как говорят учёные, россияне в основном не показывают своё несогласие с политикой компании. Именно поэтому они подвержены эмоциональному выгоранию. Симптомами такого состояния являются эмоциональное и физическое истощение, снижение профессиональных достижений и ухудшение отношения к работе, чувство отчуждённости от компании.
Исследователи изучили 237 человек из Перми, работающих полный день в разных компаниях. Исследование показало, что сотрудники часто испытывают хронический стресс. А возникает он из-за того, что людям не дают выражать несогласие с действиями руководства.