Учёные обвинили российских бизнесменов в авторитарном стиле управления

Как говорят учёные, россияне в основном не показывают своё несогласие с политикой компании. Именно поэтому они подвержены эмоциональному выгоранию. Симптомами такого состояния являются эмоциональное и физическое истощение, снижение профессиональных достижений и ухудшение отношения к работе, чувство отчуждённости от компании.

Исследователи изучили 237 человек из Перми, работающих полный день в разных компаниях. Исследование показало, что сотрудники часто испытывают хронический стресс. А возникает он из-за того, что людям не дают выражать несогласие с действиями руководства.