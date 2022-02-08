Учёные обвинили собак во вредительстве природе

Учёные пришли к выводу, что из-за собачьих испражнений на дорожках в заповедниках почва получает слишком много азота и фосфора. Исследователи выяснили это, подсчитав количество собак за 18 месяцев в четырёх заповедниках в Бельгии. Авторы работы отметили, что ситуация будет аналогичной по всей Европе, где проживает около 87 млн собак.

Из-за домашнего питания собаки оставляют через свои экскременты в среднем 11 килограммов азота на гектар и 5 килограммов фосфора в год. Чрезмерное удобрение почвы снижает биоразнообразие, позволяя нескольким растениям, таким как крапива и борщевик, вытеснять другие. Хозяева собак могут и не задумываться об этом, но их питомцы не так безобидны, как кажется.