Учёные обвинили спутники Starlink в невозможности ряда новых открытий в астрономии

Исследователи обнаружили, что космические аппараты компании излучают яркое радиоволновое излучение, которое искажает данные и мешает анализу.

Учёные использовали сеть радиотелескопов LOFAR, расположенных в разных частях Европы, чтобы провести исследование.

Они направили телескопы на траектории полёта 64 спутников Starlink и изучили, как они влияют на радиоволновой диапазон от 110 до 188 МГц. Результаты показали, что большинство спутников создают помехи в пространстве, которое должно быть свободным для научных исследований.

Для астрономов, которые ищут слабые сигналы из далеких космических объектов, эти помехи замедляют работу и усложняют изучение Вселенной.

Тем не менее, учёные отмечают, что SpaceX выразила готовность сотрудничать и искать компромиссные решения, чтобы спутники Starlink и астрономия могли сосуществовать.