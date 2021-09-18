Учёные обвинили токсичных бактерий в самом крупном вымирании на Земле

Новое исследование показывает, что ещё одной причиной вымирания во время экстремальных потеплений были токсичные микробы. В здоровой экосистеме микроскопические водоросли и цианобактерии поставляют кислород водным животным в качестве побочного продукта их фотосинтеза. Но когда их численность выходит из-под контроля, микробы начинают загрязнять воду токсинами.

Изучая окаменелости и отложения, исследователи обнаружили, что такое размножение бактерий произошли вскоре после первых вулканических извержений, вызвавших массовое вымирание. Учёные пришли к выводу, что водоёмы кишели водорослями и бактериями, задерживая возвращение животных, возможно, на миллионы лет.

Исследователи отметили, что людям стоит учитывать события прошлого и пытаться бороться с глобальными потеплением, которое тоже может закончиться катастрофой.