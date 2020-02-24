Наука и технологии
Сегодня 13:49
Учёные объяснили аномально тёплую зиму в России
И Европе
Исследователи из организаций Weather Underground и Weather Tiger LLC объяснили аномально тёплую зиму в России, Европе и США.
Как пишет Bloomberg, ссылаясь на специалистов, высокие температуры стали следствием аномалий на Северном полюсе. Дело в том, что этой зимой в данном районе область низкого давления была чрезвычайно устойчивой. Из-за этого холодные ветры циркулировали на полюсе и не перемещались южнее.
Интересно, что у такой ситуации есть положительный эффект. Холод на севере позволил Арктике вернуть часть ледяного покрова, который в последнее время таял. Учёные пока не могут точно сказать, связана ли данная аномалия напрямую с глобальным изменением климата.
Отметим, что январь этого года стал самым тёплым за историю наблюдений в Европе. В России текущую зиму также назвали аномальной.