Учёные объяснили болезнь Плюшкина

Страсть к накопительству может возникнуть по многим причинам, например от смерти близкого человека. Исследователи обнаружили ещё один фактор, способствующий развитию мании, — синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Учёные изучили 88 участников с СДВГ обоих полов и разного возраста. Исследование показало, что 19% участников проявляли симптомы патологического накопительства. Их средний возраст составил 30 лет. 81% участников тоже проявил схожие симптомы, но в лёгкой форме.

Исследователи проверили результаты на более крупной группе из 220 человек. Они пришли к выводу, что синдром дефицита внимания и гиперактивности связан с болезнью Плюшкина.