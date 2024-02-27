Учёные объяснили, что новая гарнитура Apple Vision Pro может делать с мозгом человека

Очки Apple весом 1,4 фунта (0,6 кг) используют датчики, в том числе лидарный сканер и массив камер, чтобы помещать людей в так называемую «смешанную реальность». Камеры, обращённые наружу, позволяют смотреть, что окружает пользователей, в режиме реального времени, а два небольших экрана, расположенные прямо перед глазами, одновременно отображают интерактивное цифровое пространство.

В ходе исследования, опубликованного ранее в этом месяце, Бейленсон и другие учёные оценили некоторые краткосрочное влияние смешанной реальности на человека. Они обнаружили, что ношение гарнитуры серьёзно ограничивает зрительное восприятие пользователя, может изменить его социальное поведение и двигательные функции. Технология сквозной передачи имеет особенности, которые часто вызывают визуальные задержки и другие искажения. К примеру, насыщенность цвета часто меняется, свет тускнеет, некоторые объекты кажутся слишком близкими или размытыми. Несмотря на впечатляющие характеристики Vision Pro, разрешение изображения в них всё равно ниже того, которое привык воспринимать человеческий глаз.

Пока специалисты не рекомендуют проводить в Vision Pro несколько часов в сутки.

Гарнитуры дополненной и виртуальной реальности, смешанной реальности также часто вызывают «симуляционную болезнь» — набор неприятных симптомов, включающих тошноту, головную боль, головокружение и усталость глаз. Учёные уже сталкивались с тошнотой в ходе большинства сеансов работы с устройством, хотя тесты обычно длились менее часа. Даже небольшой уровень симуляторной болезни может повлиять на качество жизни людей, их уровень активности и производительность.

Подобные гарнитуры могут оказать влияние и на память. В рамках одного эксперимента 2014 года Франк Стейнике, профессор взаимодействия человека и компьютера в Гамбургском университете в Германии, провёл 24 часа, чередуя двухчасовые периоды использования виртуальной реальности и 10-минутные перерывы. На протяжении всего тестирования Стейнике не был уверен в том, что реально, а что нет.