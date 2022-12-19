Учёные объяснили феномен спонтанного самовозгорания человеческого тела

Как правило, полиция находит такие трупы, у которых руки и ноги целы, а туловище и голова сожжены дотла. Близлежащая мебель часто минимально повреждена. Роджер Байард , патологоанатом из Университета Аделаиды задался вопросом, если самовозгорание человека — реальное явление, то почему оно не происходит чаще? Он отметил, что за последние 300 лет было зафиксировано лишь около 200 сообщений о таких событиях.

«Реальность такова, что люди сгорают, но не спонтанно», — сказал Байярд. По его словам, практически каждый случай связан с внешним источником огня. Наиболее распространёнными виновниками являются зажжённые сигареты, лампы или свечи.

Другое дело, сам процесс горения. Есть данные, что тело человека может действовать как свеча, то есть поддерживать пламя за счёт собственного жира. Одежда же действуют как фитиль свечи.