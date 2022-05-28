Учёные объяснили, как богатые люди наносят ущерб природе

Новая работа показывает, что люди из так называемого высшего общества с большей вероятностью покупают неэкологичные товары, например, индивидуально упакованные закуски, когда они имеют более высокую цену. Учёные считают, что это происходит потому, что более высокая цена заставляет таких людей чувствовать себя более привилегированными и иметь право пользоваться товарами, несмотря на ущерб для окружающей среды.

Кроме того, по словам исследователей, этот эффект распространяется и на другие «затратные» ситуации, такие как поездка на пляж, который несёт экологический ущерб из-за слишком большого количества туристов. Учёные также обнаружили, что, когда участников поощряли думать о том, что все равны, этот эффект исчезал.