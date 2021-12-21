Учёные объяснили, как толпа людей может расшатать мост

До сих пор все рассуждали следующим образом: люди идут в ногу друг с другом, происходит синхронизация фазы, это приводит к возникновению резонансных колебаний на мостах. Однако новая гипотеза предполагает, что колебания моста могут начаться, когда многие пешеходы идут в своём собственном индивидуальном ритме. Затем, как только начинается раскачивание, каждый человек пытается оставаться в вертикальном положении, и эти корректировки ещё больше дестабилизируют мост.

Это является примером отрицательного демпфирования. Исследователи сравнивают его с ржавыми качелями на детской площадке, которые в конечном итоге можно заставить двигаться, если к ним приложит силу достаточное количество людей.

В ходе своих расчётов исследователи обнаружили, что мосты в целом, вероятно, более уязвимы для раскачивания, чем считалось ранее.