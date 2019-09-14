Учёные объяснили, откуда у людей появляется чувство прекрасного

Как оказалось, при взгляде на нечто прекрасное — картину великого художника или красивый готический собор — у человека активируется сеть пассивного режима работы мозга (default mode network, DMN). Эта нейронная сеть обычно проявляет активность в состоянии, когда человек бездействует: отдыхает, мечтает или погружён в себя. Учёные утверждают, что эта зона тесно связана с нашим самоощущением и самоидентификацией.

Исследователи измерили активность мозга 16 испытуемых при помощи фМРТ. Им показывали картинки различных предметов искусства, строений и пейзажей. Чем более красивым казалось изображение испытуемому, тем сильнее был отклик от DMN.

Стоит отметить, что читая такие исследования, всегда нужно помнить о том, что сложное человеческое поведение не объясняется работой определённых участков мозга. Такие работы выявляют лишь некоторые закономерности.