Учёные объяснили, какой фактор вызывает привыкание к наркотикам

Используя современные технологии, исследователи из Чикагского университета и Аргоннской национальной лаборатории впервые подробно описали специфические изменения, происходящие в мозге мышей, подвергшихся воздействию кокаина.

Учёные пояснили, что эти нейроны выбрасывают дофамин во внеклеточное пространство, активируя близлежащие нейроны, обладающие чувствительными к дофамину рецепторами. Авторы нового исследования хотели узнать, какие анатомические изменения в дофаминовых цепях вызываются наркотиками, такими как кокаин.

Учёные рассказали, что их опыт доказал: у воздействия наркотиков есть анатомическая основа. Животные, которые участвовали в исследовании, получили одну или две дозы кокаина, и уже через два-три дня учёные увидели обширные изменения. Оказалось, что для перестройки цепей нужно гораздо меньшее количество препарата, чем предполагалось ранее.