Учёные объяснили, почему быть полным лучше, чем худым

Об этом они пишут в исследовании «Изменение климата и здоровье: оценка, индикаторы, прогнозы». Учёные начали собирать данные о влиянии погодных условий на человека после аномальной жары в 2010 году.

Проанализировав всё, они пришли к выводу, что избыточная масса тела не является фактором риска смерти и сердечно-сосудистых осложнений во время аномальной жары. Более того, наоборот качество жизни полных людей выше в такие периоды.

Объясняется это тем, что удельная теплопроводность жировых тканей ниже, чем других.

Не стоит однако забывать, что лишний вес является одним из факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, нарушений опорно-двигательной системы и некоторых онкологических заболеваний.