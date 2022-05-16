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Учёные объяснили, почему дети взрослеют раньше при жизни в жестоких условиях

Стресс ускоряет биологическое старение
Учёные увидели, что у детей, с которыми жестоко обращаются, иммунная система взрослеет раньше, чем нужно.
Учёные объяснили, почему дети взрослеют раньше при жизни в жестоких условиях

Ранее исследователи выяснили, что стрессовые состояния стимулируют секрецию белка антителоподобного типа, играющего решающую роль в первичной иммунной защите от инфекции, но только после полового созревания. Как оказалось теперь, такое же происходит и у детей.

Учёные проанализировали поведение иммуноглобулина А (s-IgA) через слюну при остром психосоциальном стрессе у детей и подростков. В исследовании приняли участие 94 ребёнка и подростка в возрасте от 7 до 17 лет. У 54 из них было диагностировано психическое расстройство.

Исследователи рассказали, что связали секрецию s-IgA при остром психологическом стрессе у подростков, а также обнаружили у детей, подвергающихся жестокому обращению, аналогичную реакцию. Учёные пришли к выводу, что люди, подвёргшиеся широкому спектру пагубных воздействий психосоциальной и химической природы, испытывают так называемое ускоренное биологическое старение.

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