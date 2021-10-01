Учёные объяснили, почему динозаврам удалось завоевать мир

Считается, что 232-234 млн лет назад случилось изменение глобального климата, которое называют Карнийским плювиальным событием. Оно вызвало частые дожди. А причиной тому стали извержения вулканов.

Учёные, изучая этот период, проанализировали остатки растений из озера на севере Китая. Полученные данные с периодами вулканической активности. В итоге исследователи поняли, что изменение климата произошло в результате четырёх цепей извержений вулканов, а не одной, как считалось раньше. Из-за этих событий случились огромные выбросы углекислого газа в атмосферу, что стало причиной повышения глобальной температуры и влажности.

К этому же периоду относится стремительное распространение динозавров. Учёные пришли к выводу, что им помогло то, что климат менялся сильно, но не одним скачком, а четырьмя событиями. «Тогда динозавры только начали меняться, и вполне вероятно, что без такого развития событий они никогда не достигли бы своего экологического доминирования, которое мы наблюдаем в течение следующих 150 миллионов лет», — пояснили исследователи.