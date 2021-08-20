Учёные объяснили, почему коллективный иммунитет против коронавируса сформируется ещё не скоро

Учёные объяснили, почему коллективный иммунитет против коронавируса сформируется ещё не скороПричина - штамм "Дельта"
Автор материала утверждает, что сейчас при заражении штаммом "Дельта" даже у прошедших полную вакцинацию взрослых количество вируса может быть таким же, как у непривитых. И это несмотря на эффективность британской вакцины.
При этом пока что не было проведено достаточно исследований привившихся пациентов, которые заразились данным штаммом. Поэтому, по словам преподавателя медицинской статистики и эпидемиологии Сары Уокер, делать выводы о последствиях для подобных пациентов ещё нельзя.
Было проведено ещё одно исследование (данные которого, правда, пока не прошли проверку). В ходе него выяснилось, что вакцина на штамм "Дельта" оказывает более слабое влияние, чем на более раннюю "Альфу".
Вся полученная учёными информация о количестве заболевших и о коронавирусе говорит о том, что даже те, кто поставил прививку, могут заразиться и заразить других. Из-за этого, по мнению доктора Коэна Пауэлса, коллективный иммунитет обеспечить ещё труднее. Идея такого иммунитета в том, что благодаря наличию у большинства иммунитета к COVID-19 непривитые и не болевшие ранее люди косвенно оказываются защищены от заражения.
Кроме того, учёные узнали, что вакцина "Пфайзер"/"БиоНТек" не так эффективна при борьбе с новыми инфекциями и защита после неё быстрее ослабевает в отличие от "Оксфорд"/"Астразенека". Вместе с тем Сара Уокер отмечает, что спустя несколько месяцев после двух прививок уровень защиты обеспечивается благодаря им примерно один и тот же.