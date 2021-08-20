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Учёные объяснили, почему коллективный иммунитет против коронавируса сформируется ещё не скоро

Причина - штамм "Дельта"
Издание The Guardian опубликовала результаты последних исследований британских учёных.
Учёные объяснили, почему коллективный иммунитет против коронавируса сформируется ещё не скоро

Автор материала утверждает, что сейчас при заражении штаммом "Дельта" даже у прошедших полную вакцинацию взрослых количество вируса может быть таким же, как у непривитых. И это несмотря на эффективность британской вакцины.

При этом пока что не было проведено достаточно исследований привившихся пациентов, которые заразились данным штаммом. Поэтому, по словам преподавателя медицинской статистики и эпидемиологии Сары Уокер, делать выводы о последствиях для подобных пациентов ещё нельзя.

Было проведено ещё одно исследование (данные которого, правда, пока не прошли проверку). В ходе него выяснилось, что вакцина на штамм "Дельта" оказывает более слабое влияние, чем на более раннюю "Альфу".

Учёные объяснили, почему коллективный иммунитет против коронавируса сформируется ещё не скоро

Вся полученная учёными информация о количестве заболевших и о коронавирусе говорит о том, что даже те, кто поставил прививку, могут заразиться и заразить других. Из-за этого, по мнению доктора Коэна Пауэлса, коллективный иммунитет обеспечить ещё труднее. Идея такого иммунитета в том, что благодаря наличию у большинства иммунитета к COVID-19 непривитые и не болевшие ранее люди косвенно оказываются защищены от заражения.

Кроме того, учёные узнали, что вакцина "Пфайзер"/"БиоНТек" не так эффективна при борьбе с новыми инфекциями и защита после неё быстрее ослабевает в отличие от "Оксфорд"/"Астразенека". Вместе с тем Сара Уокер отмечает, что спустя несколько месяцев после двух прививок уровень защиты обеспечивается благодаря им примерно один и тот же.