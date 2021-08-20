Учёные объяснили, почему коллективный иммунитет против коронавируса сформируется ещё не скоро

Автор материала утверждает, что сейчас при заражении штаммом "Дельта" даже у прошедших полную вакцинацию взрослых количество вируса может быть таким же, как у непривитых. И это несмотря на эффективность британской вакцины.

При этом пока что не было проведено достаточно исследований привившихся пациентов, которые заразились данным штаммом. Поэтому, по словам преподавателя медицинской статистики и эпидемиологии Сары Уокер, делать выводы о последствиях для подобных пациентов ещё нельзя.

Было проведено ещё одно исследование (данные которого, правда, пока не прошли проверку). В ходе него выяснилось, что вакцина на штамм "Дельта" оказывает более слабое влияние, чем на более раннюю "Альфу".