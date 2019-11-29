Учёные объяснили, почему люди не смогут летать к другим планетам

Во время долгого пребывания в космическом корабле в условиях микрогравитации у человека начинает нарушаться целостность прочного клеточного барьера, которым выстлан кишечник. Благодаря нему в организм человека, например, не попадают бактерии, грибки и вирусы. Но как только барьер нарушен, значительно увеличивается риск возникновения различных инфекций и воспалений, диабета 1 типа и заболеваний печени.

Авторы исследования также отметили, что барьерные свойства остаются ослабленными до 14 дней после возвращения на Землю. Учёные уверены, что их работа поможет человечеству лучше подготовиться к длительным космическим путешествиям и колонизации.