Учёные объяснили, почему людям доставляет удовольствие транжирство денег на распродажах

Получается, что нейроны центра "ожидания удовольствия" вырабатывают дофамин во время реакции человека на какой-нибудь приятный стимул или предвкушение его приобретения. Интересно, что уровень дофамина может быть примерно одинаковым как во время заказа любимого блюда, так и при улыбке любимого человека.

Вместе с тем учёные всё ещё не нашли способ достижения человеком состояния полного счастья с помощью получения удовольствия. В последних исследованиях отмечается только, что существуют зоны мозга, усиливающие ощущение этого удовольствия.