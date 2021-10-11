Учёные объяснили, почему людям доставляет удовольствие транжирство денег на распродажах

Учёные объяснили, почему людям доставляет удовольствие транжирство денег на распродажахВсё зависит от уровня дофамина
Феномен удовольствия учёные начали изучать ещё в XX веке. Так, американские исследователи Джеймс Олдс и Питер Милнер обнаружили, что у крыс существует специальный участок мозга, отвечающий за получение удовольствия при его стимулировании. Позднее выяснилось (благодаря Полу Грингарду), что между клетками мозга коммуникация осуществляется за счёт электрических сигналов и химических процессов. Из серотонина, эндорфинов, окситоцина и дофамина больше всех связан с ощущением удовольствия последний. Дофамин способен сформировать мотивацию для достижения цели и привязанность, он вырабатывается даже просто при предвкушении победы. Именно поэтому так приятно тратить деньги во время распродаж. При этом известно, что после достижения человеком желаемого результата уровень этого гормона снижается. Также выработку дофамина способны стимулировать полноценный сон, прикосновения, шоколад.
Получается, что нейроны центра "ожидания удовольствия" вырабатывают дофамин во время реакции человека на какой-нибудь приятный стимул или предвкушение его приобретения. Интересно, что уровень дофамина может быть примерно одинаковым как во время заказа любимого блюда, так и при улыбке любимого человека.
Вместе с тем учёные всё ещё не нашли способ достижения человеком состояния полного счастья с помощью получения удовольствия. В последних исследованиях отмечается только, что существуют зоны мозга, усиливающие ощущение этого удовольствия.