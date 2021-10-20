Учёные объяснили, почему многие люди остаются равнодушными к мировым проблемам и катастрофам

Учёные объяснили, почему многие люди остаются равнодушными к мировым проблемам и катастрофамОсобенно жители развитых стран
На самом деле причина может крыться в «теории аффекта». Её суть заключается в том, что нас побуждают к действию личные переживания последствий чего-либо. Согласно научным исследованиям, люди, которые столкнулись с результатами изменения климата (наводнениями, пожарами и пр.), с большей степенью вероятности будут лучше заботиться об окружающей среде, чем остальные.
По этой причине жители Великобритании, которые пока что не видят серьёзных последствий экологической катастрофы, не так активно выступают за охрану окружающей среды. Опрос IPSOS 2019 года продемонстрировал, что хотя большая часть британцев обеспокоены глобальными проблемами, только треть из них действительно изменила свои покупательские привычки. Также лишь 7 процентов сообщали в Twitter или кому-либо из политиков об экологических проблемах и столько же принимали участие в мероприятиях, связанными с изменением климата.