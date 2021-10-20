Учёные объяснили, почему многие люди остаются равнодушными к мировым проблемам и катастрофам

По этой причине жители Великобритании, которые пока что не видят серьёзных последствий экологической катастрофы, не так активно выступают за охрану окружающей среды. Опрос IPSOS 2019 года продемонстрировал, что хотя большая часть британцев обеспокоены глобальными проблемами, только треть из них действительно изменила свои покупательские привычки. Также лишь 7 процентов сообщали в Twitter или кому-либо из политиков об экологических проблемах и столько же принимали участие в мероприятиях, связанными с изменением климата.