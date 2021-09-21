Учёные объяснили, почему на Марсе не осталось воды

Эксперименты марсоходов Curiosity и Perseverance на поверхности Красной планеты показали: в прошлом там присутствовала жидкая вода. На Марсе могли быть озёра, реки и ручьи и, возможно, даже огромный океан.

Однако все эти водоёмы исчезли около 3,5 млрд лет назад. Также планета потеряла большую часть своей атмосферы. Учёные предполагают, что это произошло после того, как Марс лишился своего глобального магнитного поля.

Теперь исследователи говорят, что первопричиной этому всему оказалось простое обстоятельство: Марс слишком мал, чтобы удерживать всю воду в течение продолжительного времени «Судьба Марса была предопределена сначала», — говорят учёные. Видимо, существует некий порог по размеру для каменных планет, который определяет, могут ли там существовать водоёмы.