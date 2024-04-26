Учёные объяснили, почему некоторые пчёлы умирают после укуса человека

Учёные объяснили, почему некоторые пчёлы умирают после укуса человекаЭто характерно только для 8 из почти 21 тысячи видов пчёл
Вероятнее всего, вас когда-нибудь жалила европейская медоносная пчела (Apis mellifera). Она встречается почти в любом уголке земного шара. Но это также один из восьми видов медоносных пчел в мире. Такие пчёлы умирают после того, как ужалят человека. Но почему так происходит?
В большинстве случаев это связано с зазубренным жалом у европейской медоносной пчелы. Из-за этих зазубрин чаще всего насекомое не может вытащить жало.
Жало у большинства пчёл, ос и муравьёв — это трубка для откладки яиц (яйцеклад), которая также помогает насекомому защищаться.
Во всём мире насчитывается 537 видов (около 2,6% всех видов пчёл) «безжальных пчёл». Они всё ещё могут вас укусить, но смертельным это точно не будет.
Но почему тогда именно европейская медоносная пчела всегда пытается ужалить нас? Во-первых, этих пчёл в мире очень много. Во-вторых, они социальны. То есть они в буквальном смысле готовы умереть, чтобы защитить мать, сестёр, братьев. А вот подавляющее число других пчёл (и ос тоже) ведут одиночный образ жизни и не проявляют такую альтруистическую агрессию ради защиты родственников.