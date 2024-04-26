Учёные объяснили, почему некоторые пчёлы умирают после укуса человека

Жало у большинства пчёл, ос и муравьёв — это трубка для откладки яиц (яйцеклад), которая также помогает насекомому защищаться.

Во всём мире насчитывается 537 видов (около 2,6% всех видов пчёл) «безжальных пчёл». Они всё ещё могут вас укусить, но смертельным это точно не будет.

Но почему тогда именно европейская медоносная пчела всегда пытается ужалить нас? Во-первых, этих пчёл в мире очень много. Во-вторых, они социальны. То есть они в буквальном смысле готовы умереть, чтобы защитить мать, сестёр, братьев. А вот подавляющее число других пчёл (и ос тоже) ведут одиночный образ жизни и не проявляют такую альтруистическую агрессию ради защиты родственников.