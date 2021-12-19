Учёные объяснили, почему полезно общаться с незнакомцами

Новое исследование показывает, что ожидания людей относительно их взаимодействия с незнакомцами не совпадают с итогами этих взаимодействий: люди думали, что такие разговоры будут более неловкими и менее полезными, чем они были на самом деле.

Более 1800 человек участвовали в серии экспериментов, в которых измерялись ожидания людей и результаты «глубоких» и «поверхностных» разговоров с незнакомцами, а также со знакомыми людьми.

Эксперименты показали, что участники, вероятно, недооценили свой интерес к незнакомцам и то, насколько заинтересован, по их мнению, будет сам незнакомец. Диалоги получились не такими неловкими, как ожидалось, участники чувствовали себя более счастливыми, чем предполагали. Впрочем, более «глубоких» бесед это не касалось — их всё ещё лучше вести с близкими людьми.

Учёные отметили, что общее благополучие людей во многом зависит от качества их социальных отношений. Поэтому порой не стоит бояться заводить разговор с новыми людьми.