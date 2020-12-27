Учёные объяснили, почему пожилые лучше разбираются в вине

Кратко об исследовании пишет «Газета.ру». По словам учёных, восприятие вкуса вина зависит от физиологических факторов, в том числе от формы рта и состава слюны. Чтобы понять, как эти факторы меняются с возрастом, исследователи изучили 11 добровольцев 18-35 лет и 11 старше 55 лет.

Участников исследования обучили распознавать оттенки вкуса и аромата в вине. Также авторы работы проанализировали пробы слюны добровольцев. Как оказалось, пожилые люди лучше описывали некоторые ароматы и вкусы вина. Анализ слюны же показал, что у пожилых людей она вырабатывается в меньшем количестве. Скорее всего, это влияет на разбавление ароматических соединений. Наблюдались и изменения в выработке ферментов.

Стоит понимать, что на восприятие вина могли повлиять и другие факторы. Например, воспоминания, опыт, даже то, что человек ел до употребления напитка.