Учёные объяснили, почему саморазлагающийся пластик не остановил загрязнение планеты

Наука и технологии
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Учёные объяснили, почему саморазлагающийся пластик не остановил загрязнение планетыПодобный тип пластика был разработан ещё в 1971 году
Автор ScienceNews утверждает, что возникшая проблема связана с экологической ситуацией.
Несмотря на видимое преимущество саморазлагающегося пластика перед обычным, на практике чаще всего не создаются нужные для разложения условия. Айна Абелл отмечает, что большая часть пластмассовых предметов попадает на свалки. Там материалы обычно не получают достаточно света для того, чтобы начался процесс разложения.
Более того, по словам журналиста, частицы, которые образуются при этом, могут попасть в экосистемы и навредить животным. Сейчас ведётся работа по созданию более экологически чистого пластика: например, такого, который будет расщепляться при помощи ферментов.