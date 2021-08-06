Учёные объяснили, почему саморазлагающийся пластик не остановил загрязнение планеты

Несмотря на видимое преимущество саморазлагающегося пластика перед обычным, на практике чаще всего не создаются нужные для разложения условия. Айна Абелл отмечает, что большая часть пластмассовых предметов попадает на свалки. Там материалы обычно не получают достаточно света для того, чтобы начался процесс разложения.