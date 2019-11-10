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Учёные объяснили, почему современные люди стали чаще болеть раком
Раком страдали и наши предки, но не так часто
Рак существует уже миллионы лет. Злокачественные опухоли развивались даже у австралопитеков. Однако в древности распространённость заболевания была существенно ниже. Исследователи попытались найти ответ на вопрос, почему современные люди болеют раком чаще.
Учёные из Манчестерского университета смогли найти признаки онкологического заболевания даже у египтянина, жившего ещё до нашей эры. А самый древний пример раковой опухоли был обнаружен у гоминида, умершего 1,7-1,8 млн лет назад.
Однако исследователи сходятся во мнении, что доисторические люди болели раком довольно редко. А вот в наше время число онкобольных только растёт с каждым годом. Как говорят британские учёные, причинами тому являются загрязнение окружающей среды, неправильные питание и образ жизни.